Zum Ausweichen genötigt: Wanderer in Ebbs abgestürzt

Ebbs – Ein 70-jähriger Wanderer ist am Samstag offenbar wegen eines anderen Alpinisten abgestürzt. Zwei befreundete Ehepaare stiegen am Nachmittag auf einem rot markierten Wanderweg von der Naunspitze in Richtung Ritzaualm ab. Etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels näherte sich ein 56-jähriger Wanderer von hinten und nötigte die Gruppe angeblich wortlos zum Ausweichen.