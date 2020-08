Landesgeologe Thomas Figl: „Auf den Bergen ist sehr viel los“

In diesem Sommer wurde die Öffentlichkeit bis dato schon mehrmals mit heftigen Unglücken durch Steinschlag konfrontiert, gleichzeitig hört man von Bergführern, die wegen Gefahren andere Routen zum Gipfel nehmen. Ist das noch normal oder bröckeln die Berge infolge des Klimawandels mehr?

Thomas Figl: So pauschal kann man das nicht sagen, das wäre zu plakativ und kein­e qualitative Aussage, denn die Berge bröckeln, seit sie da sind. Sie sind immer schon in Bewegung gewesen. Dass bestimmte Wege im hochalpinen Gelände wegen Gefahren aufgegeben oder Gefahrenstellen umgangen werden müssen, ist an und für sich noch nichts Ungewöhnliches, das passiert im Hochgebirge ständig.