Zu schnell abgebogen: 18-Jähriger krachte in Innsbruck in drei geparkte Autos

Innsbruck – Weil er mit viel zu hoher Geschwindigkeit abbiegen wollte, krachte ein 18-Jähriger am Samstagabend in Innsbruck in drei geparkte Auto. Der Führerscheinneuling fuhr gegen 20 Uhr auf dem Grabenweg in Richtung Osten, als er mittels „Drift“ rechts in eine Seitenstraße abbiegen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle.