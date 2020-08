Alko-Lenker verursachte Kollision mit zwei Verletzten in Kufstein

Kufstein – Alkohol am Steuer dürfte die Ursache eines Unfalls am frühen Samstagnachmittag in Kufstein gewesen sein. Gegen 13.30 Uhr war ein 47-Jähriger auf der B 1717 in Richtung Kiefersfelden unterwegs, berichtet die Polizei. Weil er angeblich während der Fahrt eine zu Boden gefallene Zigarette aufheben wollte, geriet der Slowake auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zuerst mit dem Auto eines 45-jährigen Italieners und dann mit jenem einer 50-jährigen Deutschen.