Fahrradsturz bei Trainingsfahrt in Arzl im Pitztal: 27-Jährige und 24-Jährige verletzt

Arzl i. P. – Verletzungen unbestimmten Grades zogen sich zwei Radsportlerinnen zu, als sie bei einer Trainingsfahrt am Sonntagvormittag zu Sturz kamen.

Die sechsköpfige Gruppe war gegen 10.10 Uhr am Radweg von Ötztal kommend in Richtung Imst unterwegs, als es wegen Fahrbahnunebenheiten rund 500 Meter östlich vor dem Bahnhof Imst zu einer Berührung zwischen zwei Frauen der Gruppe kam. Die 27-jährige Amerikanerin und die 24-jährige Niederländerin stürzten daraufhin beide.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die 27-Jährige mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik und die 24-Jährige in das Krankenhaus nach Zams gebracht. (TT.com)