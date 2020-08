Beim Venet gehen die Wogen hoch

Als Jenewein antworten wollte, verweigerte ihm Hittler, der derzeit die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters bis zu einer Neuwahl führt, das Wort und ließ abstimmen. Auf die fassungslose Erklärung Jeneweins, da könne man auch daheimbleiben, sagte Hittler, das stehe diesem frei – die SPÖ verließ (mit dem Grünen-Mandatar) deshalb nach der Abstimmung den Saal. „Nicht nur, dass kurzerhand Millionen aus den Gemeindekassen von Landeck und Zams abgezogen werden, offensichtlich hat man sich auch von jeglicher Debatten- und Gesprächskultur verabschiedet“, sagt Lentsch. Es sei nun klar, dass die Verantwortlichen kein Interesse an echten gemeinsamen Lösungen hätten. „Wenn in einer Gemeinderatssitzung gewählten Vertretern das Wort verwehrt wird, Fraktionen und Personen beschimpft werden und de facto aus der Sitzung geworfen werden, dann ist das mehr als alarmierend“, so Lentsch.