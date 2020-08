Kitzbühel-Trainer Hanser: „Es ging auch um meine Glaubwürdigkeit“

Wieder viele Chancen vergeben, wieder ein 0:1-Rückstand – natürlich rutschte auch Kitzbühel-Trainer Bernhard Hanser beim Match gegen Schwaz phasenweise das Herz in die Hose. „Es ging auch um meine Glaubwürdigkeit“, meint der Coach nach dem schlussendlich doch klaren 4:1-Erfolg. Nun folgt bereits am Dienstag der schwere Gang nach Telfs. Richtig stark präsentieren sich die Gamsstädter vor allem auch körperlich: „Ich will ein Pressing sehen, deshalb müssen wir gut beieinander sein. Aber wir haben auch ordentlich trainiert“, meint der Osttiroler mit einem Augenzwinkern.