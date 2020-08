Uni Innsbruck verzeichnete mehr positive Prüfungen, „Hybridbetrieb" im Herbst

Innsbruck – Trotz Corona-Krise sind im heurigen Sommersemester an der Universität Innsbruck mehr Prüfungen gemeistert worden als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Diese Bilanz zog Rektor Tilmann Märk am Montag in einer Aussendung. Um 300 positiv abgelegte Prüfungen ist die Zahl demnach im Vergleich gestiegen. Auch für den „Hybridbetrieb" im anstehenden Wintersemester zeigt sich die Uni optimistisch.