Swarovski-Kahlschlag: Stiftung des Landes Tirol wird aufgestockt

Nachdem in Wattens bereits in der Vergangenheit immer wieder zahlreich­e Jobs abgebaut wurden – am Stammsitz waren einst bis zu 6800 Menschen beschäftigt –, gibt es entsprechend auch seit Jahren einen Swarovski-Sozial­plan, der ursprünglich mit Ende 2020 auslaufen sollte und beispielsweise zusätzliche Abfertigungen, Kindergelder und eine Arbeitsstiftung für 200 Leute umfasst. Dieser mit – laut Swarovski – aktuell 60 Millionen Euro dotierte Sozialplan wird nun bis Ende 2021 verlängert, wofür der Konzern weitere 25 Millionen Euro veranschlagt. Die bestehende Swarovski-Arbeitsstiftung wird auf 500 Plätze aufgestockt, erklärte LH Günther Platter (ÖVP). Laut Swarovski zahlt der Konzern wie schon bisher 10.000 Euro für jeden Arbeitsstiftungsplatz, also insgesamt 5 Millionen Euro. Das Land Tirol steuert je 1000 Euro pro Stiftungsplatz bei, also insgesamt 500.000 Euro. Wenn weitere Plätze benötigt werden, übernehme Swarovski zusätzlich zu den 10.000 Euro auch den Landesbeitrag.