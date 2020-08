Fünffachmord in Kitzbühel: Prozess gegen 26-Jährigen startet heute

Innsbruck, Kitzbühel – Es war der 6. Oktober 2019, gegen 6 Uhr früh, als ein junger Mann die Polizeiinspektion in Kitzbühel betrat. Er legte eine Waffe, ein Messer und einen Baseballschläger auf den Tresen. "Ich habe soeben fünf Menschen getötet", sagte er. Am Mittwoch muss sich der mittlerweile 26-Jährige vor dem Schwurgericht in Innsbruck verantworten.