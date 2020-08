Adler Kitzbühel landeten mit Gartner einen Transfer-Coup

Kitzbühel – Es ist der Königstransfer für diesen Sommer. Der zweifache EBEL-Champion Robin Gartner schnürt künftig für die Adler Kitzbühel in der Alps Hockey League die Eishockeyschuhe. Der 31-jährige Schwede verteidigte seit der Saison 2017/2018 in Österreichs höchster Liga und holte mit Bozen und dem KAC den Titel. Die letzte Spielzeit verteidigte Robin Gartner, der 191 Spiele in Schwedens höchster Liga vorzuweisen hat, in Dornbirn.