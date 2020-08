Arbeiter in Vils wurde von Stahlseil am Kopf getroffen

Vils – Am Mittwoch gegen neun Uhr war ein 24-Jähriger im Betonwerk in Vils mit der Instandhaltung einer Material-Beförderungsbahn beschäftigt und brachte Gewichte an einem Spannseil an. Plötzlich riss das unter Spannung stehende Stahl-Tragseil des Flaschenzugs und schnellte dem Mann mit voller Wucht gegen den Kopf.