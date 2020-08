Spezialgericht "Little Tiger": Handel mit Katzenfleisch in Vietnam boomt

Ho-Chi-Minh — Mit neuesten Recherchen machen die Tierschutzorganisationen Vier Pfoten und Change For Animals Foundation auf das grausame Schicksal von Katzen in Vietnam aufmerksam: Jedes Jahr werden dort geschätzt eine Million Katzen – darunter Streuner- und Haustiere – eingefangen, tagelang durch das Land transportiert und grausam geschlachtet. Als „Little Tigers“ landen sie vor allem in Norden des Landes auf der Speisekarte der Restaurants und damit auf den Tellern der Konsumenten. Wie die Tierrechtler schreiben, kommt es immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Katzendieben und -liebhabern. Um die steigende Nachfrage zu decken, werden frei herumlaufende Streuner- und Hauskatzen eingefangen und lebendig an Großhändler oder direkt an Restaurants verkauft. Tollwut und Zoonosen (Infektionskrankheiten, die gleichermaßen bei Tieren u. Menschen vorkomme, Anm. d. Red.) würden den Handel außerdem zur Gefahr für die öffentliche Gesundheit machen, warnen die Tierschützer.