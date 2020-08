Kann RB Leipzig die W-Frage gegen Atletico beantworten?

Durch nichts und niemanden will sich Nagelsmann vor der für ihn und RB Leipzig mit Abstand bislang wichtigsten Partie ablenken lassen. Weder der Werner-Wechsel zum FC Chelsea noch die Corona-Fälle bei Gegner Atletico und schon gar nicht die ungewöhnlich dicken grauen Regenwolken über dem Rio Tejo sollen die Sachsen bei der Chance auf einen historischen Champions-League-Coup vom Kurs abbringen. „Es geht um die Frische, die nötige Gier zu entwickeln und mit Power ins Spiel zu gehen“, forderte Nagelsmann.

Für den Werner-Ersatzplan hängt viel vom Gesundheitszustand der verbliebenen Stürmer Yussuf Poulsen und Patrik Schick ab, die nach Knöchelverletzung und Rückenproblemen um ihre Fitness kämpfen. Sehr präsent in Lissabon ist übrigens auch Marcel Sabitzer, der von vielen Werbeplakaten lacht und auch am Rasen eine Schlüsselrolle einnehmen soll.

Die Schlüsselrolle bei Atletico nimmt neben Trainer Simeone vor allem die Defensive ein. Und was man fast schon vergessen hat: Atletico hat vor der leidigen Corona-Pause niemand Geringeren als Titelverteidiger Liverpool aus dem Bewerb geworfen. „Ich verstehe nicht, warum Atletico so Fußball spielt“, hatte „Reds“-Coach Jürgen Klopp damals genervt abgewinkt. Simeone versteht es – und deshalb bleibt Atletico Madrid auch am Donnerstagabend (21.00 Uhr/live Sky) der Favorit auf den Halbfinal-Einzug. (t.w., dpa)