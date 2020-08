Gestalte dein Innsbruck mit uns!

Die Stadt Innsbruck hat 2010 in einem breit angelegten Entwicklungsprozess ein zukunftsorientiertes Bild von Innsbruck mit dem Kern „alpin urban leben“ entwickelt. Viele Organisationen in der Stadt tragen seither direkt oder indirekt zur Stärkung dieser Identität bei. So wurden unzählige Initiativen gesetzt, die das Profil der Stadt positiv für Gäste wie Einheimische sichtbar und erlebbar gemacht haben (z.B. Umbrüggler Alm, Haus der Musik, Regionalbahn, Kletter- & Rad-WM etc.).