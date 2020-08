Zwölfjährige Radfahrerin kollidierte in Ellmau mit Auto

Ellmau – Ein 20-Jähriger wollte am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr seinen Wagen an der Gemeindestraße parken. Er fuhr auf den linken Fahrbahnrand zu. In dem Augenblick kam eine Zwölfjährige auf ihrem Fahrrad angefahren. Es streifte das Auto, touchierte den Außenspiegel und stürzte. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber nach St. Johann geflogen und in das Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)