Mehr als fünf Promille: Radler fuhr Schlangenlinien in Hannover

Hannover – Die Polizei hat einen Fahrradfahrer mit einem Atemalkoholwert von mehr als fünf Promille in Hannover aus dem Verkehr gezogen. Der 36-Jährige sei einer Streife am Mittwochabend aufgefallen, weil er große Schlangenlinien gefahren sei, hieß es am Donnerstag. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 5,19 Promille.