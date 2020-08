Heißes Holland, zähe Zukunftsplanung: Herzog holt sich den Feinschliff

Am Mittwoch schnellte das Thermometer dann so weit nach oben, dass Nichtstun und nasse Abkühlung am freien Tag gerade richtig waren. „Ich war hier noch nie am Strand, das ist auch mal was Neues“, erzählt die 25-jährige Wahl-Kärntnerin. Ansonsten gehört Nichtstun weiter dem Fremdwörterbuch an – nach den Sommereis-Einheiten in ihrer „Heimhalle“ in Inzell holt sich Herzog nun bei ihrer Trainingsgruppe in den Niederlanden den Feinschliff. Als einzige „Nicht-Holländerin“ in einer Gruppe, die von Olympiasieger Michel Mulder betreut wird. „Das Training läuft wirklich sehr gut, die Gruppe ist wirklich cool. Ansonsten musste ich heuer wenig Abstriche machen und konnte mich gut vorbereiten“, ergänzte Österreichs Sportlerin des Jahres, die aufgrund der Corona-Pandemie komplett auf die Inline-Skate-Rennen verzichten musste. „Aber so konnte ich mich intensiver auf die Eiszeit einstimmen, ist ja auch gut.“