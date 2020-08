Vierjähriger Bub in Oetz von Auto überrollt und gestorben

Oetz – Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Oetz ereignet. Ein Vierjähriger kam dabei ums Leben.

Der Bub war mit seinem Großvater auf Besuch bei einem Freund in Oetz. Sein Auto hatte der 61-Jährige in der Zufahrt abgestellt. Im Garten pflückte der Vierjährige Obst. Gegen 16.30 Uhr wollte das Kind die Früchte auf der Beifahrerseite ins Auto seines Großvaters einladen. Im Zuge dessen setzte sich das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in der leicht abschüssigen Zufahrt selbständig in Bewegung.