Alles eine Frage der Dosierung: Tiroler Auer ist mehrgleisig am Gas

DTM, Kurzeinsätze beim GT-Masters und der Formel E – das rot-weiß-rote Aushänge­schild ist mehrgleisig unterwegs. Das spricht nicht nur für seine Qualitäten, sondern auch für das Vertrauen seines Arbeitgebers. Auer: „Wir haben gemeinsam noch viel vor.“ Das trifft auch auf die kommenden Wochenenden zu: Am Lausitzring wird nicht nur am 15./16. August aufs Gaspedal gedrückt, sondern auch acht Tage später gleich noch zweimal. Gute Nachrichten für den „Luggi“, der ja dort vor vier Jahren seinen ersten Sieg im Deutschen Tourenwagen Masters bejubeln durfte: „Diese Erinnerungen zaubern mir immer noch ein Lächeln ins Gesicht.“

Daran kann offenbar auch der aktuell große Abstand von BMW auf Audi nichts ändern. In der Gesamtwertung liegen sechs Audis vorne – dann folgt Auer als „best of the rest“. Noch vor Landsmann Philipp Eng oder Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock (GER). Und das, obwohl der Unterländer im Vorjahr nur im Formel-Sport (Super Formula) unterwegs war: „Der Umstieg ist mir noch nicht ganz gelungen. Hin und wieder merke ich, dass ich zu viel will. Da muss ich mich mehr dosieren“, schenkte Auer Einblicke und schickte gleich ein Versprechen an die Konkurrenz hinterher: „Mit jeder weiteren Fahrt kommt das alte Gefühl zurück. Und wer wenn nicht BMW kann einen Rückstand aufholen? Ich bleib­e optimistisch.“