Zutrauliche Wildschweine an Berliner See: Abschuss möglich

Berlin – Wildschweine und ein nackter Mann lieferten sich kürzlich am Berliner Teufelssee eine kuriose Verfolgungsjagd. Eines der Wildschweine hatte einem Badegast eine Tasche geklaut und damit die kuriose Szene ausgelöst.

Wegen möglicher Risiken für Menschen will das Berliner Landesforstamt die zutraulichen Tiere – eine Bache und zwei Frischlinge – an dem beliebten See nun genau im Blick behalten.