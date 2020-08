Pro & Contra: Ist eine Impfpflicht gegen Covid-19 sinnvoll?

Beispiel: Ein favorisierter genetischer Patent-Impfstoff stammt von einem Ableger-Unternehmen der Uni Oxford: Ein Vektorvirus bringt Corona-Erbgut in unsere Zellen, sodass das Antigen erst in unserem Körper gebildet wird. Im Mai zeigte ein Primatenversuch mangelnde Immunität, da war das Präparat aber bereits an Menschen verabreicht worden.