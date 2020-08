Zwei Mopedfahrer prallten auf Kreuzung in Kirchbichl aufeinander

Kirchbichl – Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Samstagnachmittag in Kirchbichl, berichtet die Polizei. Gegen 17 Uhr kollidierten zwei Mopedlenker im Alter von 15 und 73 Jahren auf einer Kreuzung – warum war zunächst unklar. Sie stürzten, der 73-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung brachte die beiden ins Krankenhaus Kufstein, an den Mopeds entstand ein leichter Sachschaden.(TT.com)