Nächster Moto3-Sieg für KTM-Pilot Arenas in Spielberg

"Das Rennen war an sich cool. Wir haben viel gefightet und überholt, das hat aber leider Zeit auf die Führungsgruppe gekostet", erklärte Kofler, warum er nicht nach vorne gekommen war. Seine Bestleistung bleibt damit vorerst bei Platz 18 (Jerez). "Unter dem Strich haben wir aber alles umgesetzt, nächste Woche gibt es eine neue Chance", verwies der 19-Jährige nach seinem erst neunten WM-Lauf auf das zweite Spielberg-Rennen am kommenden Sonntag, dem GP der Steiermark.

Diesen wird der Oberösterreicher bereits als 20-Jähriger in Angriff nehmen. "Ich werde da versuchen, nicht mehr so viel zu fighten sondern, mit der Spitze mitzufahren", hat sich Kofler vorgenommen. Helfen sollten auch die Renndaten von Binder. "Die werden wir anschauen und vergleichen. Viel fehlt nicht mehr", ist Kofler überzeugt.

Pit Beirer freute sich, dass gleich das erste Tages-Rennen einen KTM-Sieg gebracht hatte - wenn auch vor leeren Tribünen. "Wenn der Heim-Grand Prix so los geht, macht das immer Spaß", sagte der KTM-Sportdirektor. Strafen wie bei Binder müsse man akzeptieren. "Die Jungs sind so heiß und wild, da muss die Rennleitung reagieren."

Auch das Moto2-Rennen hat beim GP von Österreich einen KTM-Heimsieg gebracht. Der Spanier Jorge Martin gewann in Spielberg erstmals und vor Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini. Der Italiener übernahm damit die WM-Führung, weil Leader Enea Bastianini (ITA) nach einem heftigen Unfall sowie Rennunterbrechung auf eine Teilnahme am restlichen 13-Runden-Sprint verzichtet hatte.

Der beim Hochgeschwindigkeits-Crash mit Bastianinis auf der Strecke liegendem Bike in Runde vier schwer verunglückte Hafizh Syahrin wurde noch an der Strecke ausführlich untersucht. Der Malaysier, im Vorjahr MotoGP-Werksfahrer bei KTM, erlitt nach ersten Meldungen zwar mehrere schwer Prellungen vor allem an der Hüfte, aber offenbar keine wesentlichen Frakturen. Dennoch wurde der Fahrer zur genaueren Untersuchung auch noch in ein Krankenhaus gebracht. (APA)