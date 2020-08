Kein Mund-Nasen-Schutz: Aggressiver Mann aus Zug in St. Johann abgeführt

St. Johann in Tirol – Ein renitenter 32-Jähriger musste am Samstag von der Polizei aus einem Zug in St. Johann abgeführt werden. Der Zugführer hatte den Mann gegen 17.25 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass er einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse. Darauf reagierte der Serbe ausgesprochen aggressiv. Er weigerte sich, eine Maske aufzusetzen.