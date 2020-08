Oberndorf – Tragisches Unglück in Oberndorf: Ein 55-Jähriger kam am Sonntag bei einem Sturz mit seinem Fahrrad ums Leben. Trotz Reanimation durch die Notärztin erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Fremdverschulden könne aber ausgeschlossen werden. (TT.com)