Zwei Verletzte bei Unfällen mit Gleitschirm in Osttirol

Virgen, Obertilliach – Zwei Verletzte gab es am Sonntag und am Montag bei Unfällen mit einem Gleitschirm in Osttirol. In Obertilliach flog eine 53-Jährige am Montag gegen 12 Uhr mit ihrem Paragleiter vom Startplatz „Scheibe“ in Richtung Obertilliach um dort zu landen. Dabei unterlief der Frau offenbar ein Fehler, weshalb der Schirm absackte.