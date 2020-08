27-Jähriger fuhr in Niederösterreich mit Motorrad gegen Bäume: tot

Feistritz – In Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) ist am Sonntag ein 27-jähriger Mann mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich laut einer Polizeiaussendung auf einem privaten Gelände im Gemeindeteil Bernegg. Das Motorrad war nicht für den Verkehr zugelassen.