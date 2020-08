Der Weg ist steinig, aber das Eis weckt beim HCI wieder die Lust

„Freut euch über jeden Tag, an dem wir aufs Eis gehen können. Keiner weiß, was kommt.“ Mit dieser Botschaft schickte Mitch O’Keefe, Cheftrainer der Innsbrucker Haie, seine Cracks bei den ersten Einheiten in der Tiwag-Arena am Wochenende aufs Eis. Mehr als zwei Linien und ein Goalie (Rene Swette) waren noch nicht an Bord, weil einerseits beispielsweise beim neuen norwegischen Verteidiger Adrian Saxrud Danielsen noch das Ergebnis des Corona-Tests fehlte und andererseits die Übersee-Legionäre in Corona-Zeiten darum kämpfen, ein Visum zu bekommen, um in Innsbruck landen zu dürfen.