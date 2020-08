Auf ganz Sri Lanka fiel stundenlang der Strom aus

Colombo – Wegen einer Panne in einem wichtigen Kraftwerk ist am Montag auf ganz Sri Lanka stundenlang der Strom ausgefallen. Das habe unter anderem die Wasserversorgung in mehreren Teilen des südasiatischen Inselstaates inklusive der Hauptstadt Colombo beeinträchtigt, weil für die Wasserreinigung Strom benötigt werde, hieß es von der für Wasser zuständigen Behörde.