Slowenien erwägt Heimquarantäne für Kroatien-Rückkehrer

Ljubljana – In Kroatien gibt es derzeit eine „sehr umfangreiche epidemiologische Welle". So bezeichnet die leitende slowenische Epidemiologin Bojana Beovic, die aktuelle Lage im Nachbarland. Nach Österreich plant auch Slowenien, diese Woche die Einreiseregel für Kroatien zu verschärfen. Die von Beovic geleitete Expertengruppe empfiehlt der slowenischen Regierung, auch für alle Rückkehrer eine Heimquarantäne einzuführen.

📽️ Video | Reisewarnung für Kroatien in Kraft:

Diese Maßnahme, die in Slowenien seit der zweiten Junihälfte bereits für die Einreise aus Bosnien, Serbien und dem Kosovo gilt, hat laut Beovic das epidemiologische Bild im Land „wesentlich verbessert". Nun wird das gleiche für Kroatien vorgeschlagen. Eine Reihe von Neuinfektionen in Slowenien werden auf Kroatien-Rückkehrer zurückgeführt. Für ein kleines Land wie Slowenien mit Schwächen im Gesundheitssystem könnten schon zehn importierte Infektionen pro Tag zu Problemen führen, mahnte die Epidemiologin im APA-Gespräch. Am vergangenen Wochenende seien täglich fünf bis sechs importierte Corona-Fälle registriert worden, zuvor stiegen die Zahlen aber schon auf 20.