Plattner zieht von Axams aus in die große Frauen-Fußball-Welt

Axams – Kosmopolit? Dieser Begriff wäre zu weit gefasst. Aber wer nach Lehrjahren in Axams beim FC Bergheim, bei Sturm Graz und FC Wacker Innsbruck anheuerte, der hat als 19-Jähriger schon einiges erlebt. Die ehemalige Akademie-Spielerin (St. Pölten) Maria Plattner vollzog kürzlich den nächsten großen Schritt: in die deutsche Bundesliga zum 1. FFC Turbine Potsdam. „Eine große Chance, um mich weiterzuentwickeln“, freute sich die ehrgeizige Tirolerin, als sie eben ihre neue Wohnung einrichtete. Auf helfende Hände aus der Heimat muss Plattner bei ihrem Gastspiel verzichten: EM-Halbfinalistin Sarah Zadrazil wanderte in der Transferperiode zum FC Bayern München ab.