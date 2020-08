Papier- und Schreibwarenhandel: Hauptgeschäft rund um Schulstart

Wien – Der Papier- und Schreibwarenhandel befindet sich in der heißesten Phase des Jahres. In den drei Monaten rund um den Schulstart macht die Branche etwa die Hälfte des Jahresumsatzes. Heuer brauchen rund 88.000 Schülerinnen und Schüler eine neue Grundausstattung. "Bei Schulartikeln wird nicht gespart, besonders bei Erstklässlern", so Andreas Auer, WKÖ-Obmann des Papier-, Büro- und Schreibwarenhandels.