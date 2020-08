Sozialversicherung: Anschober lädt zu Gesprächen über Minus-Prognosen

Wien – Weil die Haushaltsprognosen der Sozialversicherungsträger für heuer und die kommenden Jahre düster aussehen, werden Hilferufe an den Bund laut. Am Mittwoch starten Gespräche zwischen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und den Kassen, den Auftakt macht die ÖGK. Inhalt der Beratungen ist etwa, ob die Kassen durch die Coronakrise entstandene Belastungen von der Regierung ersetzt bekommen.

Aufgesplittert nach Sparten wird das Minus der Krankenkassen in den kommenden Jahren den größten Brocken ausmachen, Pensions- und Unfallversicherung tragen vergleichsweise wenig dazu bei. Aus dem Jahr 2019 steht bei der Krankenversicherung ein Minus von 118 Millionen Euro zu Buche, bei der Pensionsversicherung ein Plus von zwei Millionen Euro und bei der Unfallversicherung ein Plus von acht Millionen Euro.