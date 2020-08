Jakobsen nach Horror-Sturz: Hatte Angst, „nicht zu überleben“

Brüssel – Zwei Wochen nach seinem schlimmen Sturz bei der Polen-Rundfahrt hat sich der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen in der ersten öffentlichen Stellungnahme über seine Todesängste geäußert und eine lange Regenerationszeit angekündigt. „Es war eine schwierige, dunkle Zeit auf der Intensivstation, in der ich Angst hatte, nicht zu überleben“, sagte Jakobsen in einer Teammitteilung vom Dienstag. Die Ärzte und Pfleger hätten sein Leben gerettet. „Dafür bin ich extrem dankbar.“