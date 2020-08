Brexit: EU-Kommission publiziert Übersicht der Änderungen für Firmen

Brüssel – Seit 12. Juni steht es fest: Das Vereinigte Königreich (VK) wird die Möglichkeit der Verlängerung der Übergangsphase nicht in Anspruch nehmen und kehrt am 31. Dezember 2020 der Europäischen Union endgültig den Rücken.

Unabhängig von den noch andauernden Verhandlungen über die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen wird es daher ab dem 1. Jänner 2021 zu erheblichen Änderungen für Unternehmen kommen, die Geschäftsbeziehungen mit britischen Kunden halten. Das berichtete das AußenwirtschaftsCenter der Wirtschaftskammer Österrreich in London in einer Aussendung am Dienstag.