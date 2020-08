Juventus, ManCity und jetzt die Bayern? Lyon plant das nächste Kunststück

Lissabon – Der FC Bayern geht nach dem Bestschießen gegen Barcelona als Top-Favorit ins Halbfinale der Champions League. Dort soll am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Sky, DAZN) gegen Underdog Olympique Lyon der nächste Schritt zum Triple erfolgen. An Selbstvertrauen mangelt es den Münchnern nicht. „Wir sind einfach gut drauf“, sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem Spiel im Estadio Jose Alvalade.

Sorgte das 8:2 der Bayern gegen chancenlose Katalanen für Aufsehen, lieferte Lyon freilich die bisher größte Überraschung des Finalturniers in Lissabon. Olympique sorgte dafür, dass das Aufeinandertreffen der Bayern mit Ex-Coach Pep Guardiola ausfällt. Manchester City zog gegen „OL“ mit 1:3 den Kürzeren. Davor war im Achtelfinale bereits für Juventus Turin gegen die Franzosen Endstation.

Neuer sieht sein Team für Großes bereit. „Ich denke, dass wir Wettbewerbstypen alle wirklich hungrig sind und auch mental so fit sind im Moment, dass wir einfach da sind, auch vom Kopf her“, sagte der Torhüter. Nach den Titelgewinnen in der deutschen Bundesliga und dem DFB-Pokal soll der dritte Champions-League-Sieg der Clubgeschichte eine Saison nach Maß unter Trainer Hansi Flick gebührend abrunden. Seit dem Gewinn der Trophäe 2013 standen die Bayern nicht mehr in einem Endspiel der Königsklasse.