Einbruchserie in Innsbruck und Axams: Drei Jugendliche festgenommen

Innsbruck, Axams – Nach einer Einbruchserie in Axams und Innsbruck in den vergangenen Tagen hat die Polizei in der Nacht auf Freitag drei Jugendliche auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Bei Einbrüchen in mehrere Lokale in Axams hatten die mutmaßlichen Täter unter anderem Bargeld, aber auch Zigaretten, Getränke, Süßigkeiten und eine Ziehharmonika gestohlen. Sie drückten dazu in der Nacht auf Dienstag bei einem Café ein geschlossenes Fenster auf. Bei einem anderen Gebäude drückten die Diebe wiederum eine Kellertür auf, wodurch sie in zwei weitere Lokale gelangten. Dort wurden mehr als 100 Euro aus einer unversperrten Handkassa und mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Weiters brachen die Täter die Tür eines Verkaufsstandes auf und rissen sich Bargeld sowie Getränke unter den Nagel. In der darauffolgenden Nacht beschädigten sie in einem weiteren Lokal mehrere Einrichtungsgegenstände. Aus drei weiteren Vereinslokalen in Axams erbeuteten sie Bargeld, Alkoholika und Süßigkeiten.