Zwei schwere Erdbeben vor der Küste erschütterten Sumatra

Noch viel verheerender war ein Beben der Stärke 9,1 mit anschließendem Tsunami zu Weihnachten 2004: Damals starben in mehreren Ländern am Indischen Ozean etwa 220.000 Menschen, davon 170.000 in Indonesien.

Cataingan war am stärksten von dem Beben betroffen. Dabei wurden nach Behördenangaben unter anderem Straßen, Häuser, ein Krankenhaus, eine Kirche und ein Kolosseum beschädigt, in dem asymptomatische Corona-Infizierte untergebracht waren. Erdbeben sind auf den Philippinen keine Seltenheit. Der südostasiatische Inselstaat liegt am Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. An dieser Linie ereignen sich rund 90 Prozent aller Beben weltweit. (APA/AFP/dpa)