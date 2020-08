Autounfälle in Berlin waren wohl islamistisch motiviert: Mehrere Verletzte

Berlin – Ein Zwischenfall auf einer Stadtautobahn in Deutschlands Hauptstadt Berlin mit mehreren Unfällen und Verletzten ist nach derzeitigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ein islamistischer Anschlag gewesen. Das teilte der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch mit. Es gebe aber auch Hinweise auf psychische Probleme des 30-jährigen Irakers.

Der Mann hatte an drei Stellen auf der Autobahn nahe der Berliner Innenstadt die Crashs verursacht. Dabei wurden drei Menschen schwer und drei leicht verletzt. Der Fahrer verließ nach den Unfällen sein Fahrzeug und stellte eine angebliche Munitionskiste auf dem Auto ab. Er sagte, in der Kiste befände sich ein „gefährlicher Gegenstand". Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Werkzeugkiste handelte, von der keine Gefahr ausging. Kriminaltechniker schossen die Kiste mit einem Wassergewehr auf. Sprengstoffspuren seien im Auto nicht gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Gegen den Mann, der durch die Unfälle für stundenlange Sperrungen der Autobahn sorgte, ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei. Nach derzeitigem Stand haben die Ermittler keine Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft des Verdächtigen in einer terroristischen Vereinigung. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass der Iraker in Kontakt gestanden habe zu einem als Gefährder bekannten Islamisten. Der Berliner Tagesspiegel berichtete, der Gefährder werde dem Spektrum der Terrormiliz Islamischer Staat zugeordnet.

Wegen der andauernden Untersuchungen waren Teile der Autobahn am Mittwochmorgen zunächst noch gesperrt. Am Dienstag hatte die Polizeiauch eine Drohne für Video- und Fotoaufnahmen aus der Luft eingesetzt. Während die Drohne flog, mussten aus Sicherheitsgründen beide Fahrtrichtungen der Autobahn gesperrt werden. Das stark beschädigte Auto des Fahrers stand zuletzt auf der Autobahnausfahrt Alboinstraße in Berlin-Tempelhof in Fahrtrichtung Osten und Neukölln. Dort in der Nähe hatte sich wohl der dritte Crash ereignet.