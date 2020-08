Gut zu wissen: Tipps zur richtigen Nutzung von Kindersitzen

Wien – Bei Unfällen kommen Kinder im Pkw meist zu Schaden, weil sie gar nicht oder falsch gesichert werden. Dabei würde ein geeignetes Kinderrückhaltesystem den Nachwuchs schon bei leichten Unfällen vor schweren Verletzungen bewahren, so der ÖAMTC in einer Aussendung am Mittwoch.

Die FIA-Kampagne #3500LIVES soll Bewusstsein schaffen, dass Verkehrssicherheit jeden Einzelnen betrifft. Die vier Sujets der Kampagne #3500LIVES – "Immer mit Gurt", "Don't text and drive", "Immer mit Kindersitz" und "Kein Alkohol am Steuer" – werden in den kommenden Wochen in Österreich zu sehen sein.