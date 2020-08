Der Täter betrat das Geschäft in der Südtiroler Straße in Bozen, interessierte sich für ein Handy und gab an, es zu kaufen. Doch an der Kassa zückte er nicht die Geldtasche, sondern ein Küchenmesser und ergriff die Flucht. Wenig später wurde der 35-Jährige festgenommen, berichtet stol.it.