Arbeiter durchbohrte Wade mit Eisenstift und stürzte in Baugrube

Kirchberg, Neustift – Zwei Männer wurden am Mittwoch bei Arbeitsunfällen in Tirol verletzt. Ein 47-Jähriger schnitt auf einer Baustelle in Kirchberg mit einem Winkelschleifer Eisenstifte ab. Dabei rutschte der Mann aus, stürzte auf einen Eisenstift und durchbohrte seine Wade, bevor er in eine Baugrube stürzte. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen.