76-Jährige prallte in St. Leonhard mit Auto gegen Steinmauer

St. Leonhard im Pitztal – Eine 76-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Autounfall im Gemeindegebiet von St. Leonhard verletzt worden. Die Frau fuhr im Bereich Zaunhof von der Gemeindestraße Rehwald kommend in Richtung Moosbrücke, als sie in einer Haarnadelkurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen eine Steinmauer prallte. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Fahrzeug entstand laut Polizei vermutlich Totalschaden. (TT.com)