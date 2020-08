Mattersburg-Bank: Allein fünf Wiener Firmen verlieren 115 Millionen Euro

So habe sich etwa auch der gemeindeeigene Wohnbaukonzern Gesiba einem laufenden Strafverfahren angeschlossen. Anwaltsteams prüften derzeit die rechtlichen Möglichkeiten, sowohl mit Blick auf das Konkursverfahren als auch im Hinblick auf Ansprüche aus der Haftung. Letzteres soll wie mehrfach berichtet Wirtschafts- und Bilanzprüfer, Finanzmarktaufsicht und Nationalbank betreffen, aber beispielsweise auch den Kreditschutzverband, der die Commerzialbank besser bewertet haben soll als so manche Großbank.

So hatten beispielsweise die Gemeinden Hirm - wo Ex-Bankchef Martin Pucher seit Jahrzehnten lebte - und Draßburg mit der Regionalbank Gesellschaften zur Baulanderschließung gegründet, 51 Prozent lagen jeweils bei der Gemeinde, 49 Prozent bei der Bank. In Hirm bestand die Zusammenarbeit seit 2000, in Draßburg seit 2018. In Hirm lagen laut Kurier zuletzt 620.000 Euro - Geld, das Bauwerber für die Bauplätze erlegt hatten - auf dem gemeinsamen Konto.