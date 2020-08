Langes: „Wir haben eine zweite Chance und die werden wir nützen“

Wattens – Lange musste Dian­a Langes auf die Entscheidung in der Causa SV Mattersburg warten – nun darf sich auch die WSG-Präsidentin auf die neue Bundesliga-Saison freuen:

Wie empfinden Sie rückblickend das Hin und Her rund um Mattersburg, das Sie in Ihrer Planung doch behinderte?

Diana Langes: Wir haben tatsächlich lange in der Luft gehangen, was unsere Planung zurückgeworfen hat. Es gab über drei Wochen Stillstand, in denen wir nicht wussten, worauf wir uns einstellen müssen.