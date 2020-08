Iran meldete Zwischenfall auf See: Schiff der Emirate besetzt

Dubai, Teheran – Zwischen dem Iran und den jüngst auf Verständigungskurs mit Israel eingeschwenkten Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) verschärfen sich die Spannungen. Das Außenministerium in Teheran teilte am Donnerstag über das Staatsfernsehen mit, man habe am Montag ein Schiff der VAE aufgebracht und die Besatzung festgesetzt, nachdem es in die Hoheitsgewässer des Iran eingedrungen sei.