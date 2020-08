Titel Meister und Meisterin ab morgen in Dokumente eintragbar

In sozialen Netzwerken wurde der neue Titel zuletzt teilweise hämisch beurteilt, schließlich wird Österreich scherzhaft oft als „Land der Titel“ bezeichnet. Da hält die Wirtschaftskammer dagegen: „Der hohe Stellenwert der beruflich-praktischen Ausbildung wird dadurch betont, Meisterleistungen werden sichtbar gemacht“, so Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ, am Donnerstag in einer Aussendung.