Sommer der offenen Fragen: Wie Italien die Covid-Katastrophe angeht

Rom – Wenn Experten in Italien von der zweiten Welle sprechen, spüren viele Menschen trotz Sommerhitze einen kalten Schauer. Die Entdeckung der ersten Corona-Welle ist ein halbes Jahr her. Und angesichts von über 35.000 offiziellen Covid-Toten gilt ein erneutes Außerkontrolle-Geraten des Virus als Horrorvision.

„Wir befinden uns in der Phase der möglichen Auslösung einer zweiten Welle“, fasste der Biologie-Professor Enrico Bucci in der Zeitung La Repubblica die Einschätzung mehrerer Wissenschafter zusammen. Die Lage sei zwar auf der Kippe, man könne aber gut gegensteuern.

Das Mittelmeerland konnte die Zahl von fast 1000 täglichen Covid-19-Toten vom Höhepunkt Ende März auf aktuell unter zehn, oft gar unter fünf Opfer, senken. Während zu Beginn viele sehr alte Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden und auch starben, liegt das Medianalter der Infektionen der letzten 30 Tage bei etwa 35 Jahren (Gesamtwert seit Beginn: 60). Trotz steigender Corona-Zahlen in der Reisezeit zog die Opferzahl nicht mit an. Aktuell liegen rund nur 50 Covid-Kranke auf Intensivstationen.

Italien war im Februar ungewollt in die Rolle des europäischen Covid-Vorreiters geraten – im negativen Sinn. In diese Position, mit Bildern von Särgen auf Militärwagen wie aus Bergamo, möchte das Land auf keinen Fall wieder schlittern.

Anfang 2020 traf der tödliche Virus-Ausbruch Italien unvorbereitet: Am 21. Februar gingen die Meldungen über den schwer kranken Mattia (38) aus dem Städtchen Codogno in der Lombardei um die Welt. Am Mailänder Krankenhauses Luigi Sacco waren die Virologen schon einen Tag früher in Alarmstimmung. Sie hatten in italienischen Speichelproben das damals noch hauptsächlich aus China bekannte Virus gefunden.