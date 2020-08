Sie knurren, er schaut neugierig: Delfin freundet sich mit Hunden an

Diese Begegnung bleibt der Hunde-Besitzerin Magen Peigelbeck wohl noch lange im Gedächtnis. Bei einem Bootstrip zur Isle of Hope im US-Bundesstaat Georgia freundet sich ein neugieriger Delfin mit ihren Hunden Stan und Miles an. In den sozialen Netzwerken erklärt die Amerikanerin, dass der Meeressäuger rund zwei Minuten neben dem Boot geschwommen sei und die Aufmerksamkeit der Hunde suchte. Das Video des sympathischen Delfins begeistert nun das Netz.